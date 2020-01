“Scopus Kazakistan- 2019 Ödülü” Allaberen Ashyralyev’e verildi

Yakın Doğu Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Allaberen Ashyralyev'e, Uygulamalı Matematik ve Analiz alanında yazdığı makalelerle matematik alanına yaptığı katkılardan dolayı "Scopus Kazakistan 2019" ödülü verildi.

Dünyadaki bilim insanlarının başarılarını onurlandıran prestijli bir uluslararası ödül olan Scopus Ödülü'ne, 2016-2019 yılları arasında Scopus veri tabanında yer alan akademik çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Allaberen Ashyralyev layık görüldü. Bilim insanlarına verilen ödül değerlendirmesi, Scopus ve Web of Science'ta yer alan yayınların atıf derecelendirmelerine ve yayınlanan makalelerin sayısına dayanıyor. Ödül, bilim insanlarını aktif çalışmaları için cesaretlendirmeyi, bilim insanı statüsünü korumayı ve genç bilim adamları arasında profesyonel bilimsel aktivitenin teşvik edilmesini amaçlıyor.

"Genç matematikçilerin eğitilmesi için uluslararası çalışmalar yürütüyor"

Kazakistan'daki bilim adamları ile ortak araştırma ve genç matematikçilerin eğitiminde modern bilimsel sonuçların uygulanması konusunda 2014 yılında işbirliği yapmaya başlayan Türkmen matematikçi Prof. Dr. Ashyralyev, Almatı'daki Matematik ve Matematik Modelleme Enstitüsü'nde misafir profesör statüsünde çalışmaya başladı. Kazakistan matematikçileriyle birlikte düzenledikleri 2016'da üçüncü ve 2018'de dördüncü "Uluslararası Analiz ve Uygulamalı Matematik Konferansı"nın beşincisi Kazakistan matematikçilerin de desteğiyle Girne'de düzenlenecek.

"Dünyanın önde gelen matematikçilerinden"

Sayısal fonksiyonel analiz teorisi ve uygulamaları alanında dünyanın önde gelen matematikçilerinden biri olan Prof. Dr. Allaberen Ashyralyev, 370'den fazla bilimsel makaleye imza attı. Bunların 238 tanesi Web of Science Core Collection indeksli dergilerde yayınlandı. Ayrıca, Prof. Dr. Ashyralyev'in ikisi Birkhauser-Verlag on Operator Theory: Advances and Applications yayınevi tarafından basılmış monografi kitabı olmak üzere toplamda 12 kitabı basılmıştır. Prof. Dr. Ashyralyev, AIP konferans kitapçığının altı sayısının eş editörlüğünü ve Uluslararası ISI dergilerinin özel sayılarının 6 sayısının misafir editörlüğünü yaptı.

"Yayın Onur Ödülü'ne layık görüldü"

2009 yılında MyNetResearch Empowering Collaboration Search tarafından son 30 yıl içinde Türkmenistan'ın en başarılı ulusal bilim adamı seçilen Prof. Dr. Ashyralyev, 2012 yılında Dünya İslam Bilimleri Akademisi'nin üyesi ve 2015 yılında da Orta Asya Bölgesi'nden Dünya Bilim Araştırmacıları arasında Thomson Reuters Bilim Lideri seçildi. Ayrıca, 2017'de Türk Dünyası Matematik Topluluğu(TWMS) tarafından Matematiksel Bilimin gelişimine önemli katkılarından dolayı diploma ile ödüllendirildi. 2017'de akademik faaliyetleri nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Yayın Onur Ödülü'ne layık görüldü.

