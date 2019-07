Scott Adkins Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SCOTT ADKİNS KİMDİR?

Doğum tarihi : 17.Haziran.1976

Scott Adkins kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Sinema Oyuncusu

Scott Adkins doğum yeri : Sutton Coldfield, İngiltere

SCOTT ADKİNS BİYOGRAFİSİ

Estetik tekme stilleriyle dünyada en iyi tekme atan 5 kişiden biridir.

Scott Adkins, 17 Haziran 1976 tarihinde Sutton Coldfield, İngiltere’de John Adkins ve Janet Sanders çiftinin ikinci oğlu olarak doğmuştur. Ailesi kasaplık yapmaktadır. Craig adında abisi vardır. Spora meraklı olan Scott Adkins 10 yaşında judo öğrenmeye başlamıştır. 14 yaşında tae-kwon-do ya başlamış, birkaç yıl sonra da kick boksa başlamıştır. Bruce Lee ve Jean Claude Van Damme gibi yıldızları örnek almaktadır.

Scott Adkins, Tae-kwon-do hocası olarak dersler vermiştir. 21 yaşında iken Londra’daki Webber Douglas drama akademisinden teklif almış ancak bitiremeden okuldan ayrılmıştır. Sammo Hungve Jackie Chan ile birçok filmde beraber oynamıştır. Oynadığı filmler çoğunlukla aksiyon ve dövüş üzerinedir.

Scott Adkins, Lisa Adkins ile evlidir. Carmel Adkins adında bir çocukları vardır.

2001 yılında rol aldığı ilk filmi olan “Altın Yumruk İstanbul'da” filminde Jackie Chan ile beraber rol almıştır.

2006 yılında Undisputed II: Last Man Standing /Yenilmez 2 filmindeki Yuri Boyka karakteri ile tanındı.

2008 yılında “The Shepherd” filminde Jean Claude Van Damme ile beraber oynamıştır.

2012 yılında “Evrenin Askerleri: İntikam Günü” filminde Jean Claude Van Damme, Dolph Lundgren ile birlikte rol almıştır.



Filmleri ve Dizileri :

Yapımcı :

2015 - Close Range (Sinema Filmi)

Görüntü Yönetmeni :

2013 - Green Street 3: Never Back Dow... (Danny) (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2016 - Suç/lu (Elsa Mueller) (Sinema Filmi)

2016 - Overdrive (Sinema Filmi)

2016 - Jarhead: The Siege (Gunny Raines) (Sinema Filmi)

2016 - Grimsby Kardeşler (Borat)(Sinema Filmi)

2016 - Doktor Strange (Sinema Filmi)

2015 - Zero Tolerance (Steven) (Sinema Filmi)

2015 - Close Range (Colton MacReady) (Sinema Filmi)

2015 - Boyka: Undisputed IV (Yuri Boyka) (Sinema Filmi)

2014 - Wolf War (Tom Cat) (Sinema Filmi)

2014 - Herkül: Efsane Başlıyor (King Amphitryon) (Sinema Filmi)

2013 - Ninja: Shadow of a Tear (Casey) (Sinema Filmi)

2013 - Legendary: Tomb of the Dragon (Travis Preston) (Sinema Filmi)

2013 - Green Street 3: Never Back Dow... (Danny) (Sinema Filmi)

2012 - Metal Hurlant Chronicles (Joe Manda) (TV Dizisi)

2012 - Evrenin Askerleri: İntikam Günü (John) (Sinema Filmi)

2012 - El Gringo (The Man) (Sinema Filmi)

2012 - Cehennem Melekleri 2 (Hector) (Sinema Filmi)

2012 - 00:30 - Zero Dark Thirty (John) (Sinema Filmi)

2011 - Suikast Oyunları (Roland Flint) (Sinema Filmi)

2011 - Metal Hurlant Chronicles Guillame (Tv Dizisi)

2010 - Undisputed III: Redemption (Yuri Boyka) (Sinema Filmi)

2010 - Re-Kill (Parker) (Sinema Filmi)

2010 - Karanlık Hesaplaşma (Sinema Filmi)

2009 - X-Men Origins: Wolverine (Weapon XI ) (Sinema Filmi)

2009 - Ninja (Casey Bowman) (Sinema Filmi)

2008 - Turnuva (Yuri Petrov) (Sinema Filmi)

2008 - The Shepherd (Karp) (Video)

2007 - The Bourne Ultimatum (Ajan Kiley) (Sinema Filmi)

2006 - Undisputed II: Last Man Standing /Yenilmez 2 (Yuri Boyka) (Sinema Filmi)

2006 - Pembe Panter (Fransız Futbolcu) (Sinema Filmi)

2006 - Holby City Bradley Hume (Tv Dizisi)

2005 - Mile High Ed Russel (Tv Dizisi)

2005 - Kır Zincirlerini (swimming pool fighter) (Sinema Filmi)

2005 - Hollyoaks: Let Loose Ryan (Tv Dizisi)

2003 - Madalyon (Henchman) (Sinema Filmi)

2003 - EastEnders Joel (Tv Dizisi)

2002 - Mutant X Marko (Tv Dizisi)

2002 - Kara Maske 2 (Lang) (Sinema Filmi)

2001 - The Big Breakfast Kendisi (Tv Dizisi)

2001 - Altın Yumruk İstanbul'da (Lee's Bodyguard) (Sinema Filmi)

2001 - Dei seung chui keung (Isaac Borman) (Sinema Filmi)

2000 - Doctors Ross (Tv Dizisi)

1999 - City Central Jake Clanton (Tv Dizisi)

1998 - Dangerfield (Tv Dizisi)