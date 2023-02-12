Scott Allan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Allan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Allan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Allan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Allan 28 Kasım 1991 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Allan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Scott Allan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Scott Allan'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Scott Allan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/s.allan19/

Scott Allan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Scott Allan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Scott Allan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Allan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Dundee Utd U20

1 Eylül 2010 yılında Forfar Athletic

1 Ekim 2010 yılında Dundee Utd U20

1 Temmuz 2011 yılında Dundee United

9 Ocak 2012 yılında West Brom

23 Şubat 2012 yılında FC Portsmouth

1 Nisan 2012 yılında West Brom

29 Eylül 2012 yılında MK Dons

28 Ekim 2012 yılında West Brom

29 Ekim 2012 yılında FC Portsmouth

4 Ocak 2013 yılında West Brom

19 Temmuz 2013 yılında Birmingham

31 Mayıs 2014 yılında West Brom

24 Temmuz 2014 yılında Hibernian FC

14 Ağu 2015 yılında Celtic

4 Ağu 2016 yılında Rotherham

31 Mayıs 2017 yılında Celtic

1 Temmuz 2017 yılında Dundee FC

30 Ocak 2018 yılında Celtic

31 Ocak 2018 yılında Hibernian FC

14 Mayıs 2018 yılında Celtic

1 Temmuz 2019 yılında Hibernian FC

27 Mart 2021 yılında Inverness Cal.

1 Mayıs 2021 yılında Hibernian FC

17 Ağu 2022 yılında Arbroath

Scott Allan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Allan şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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