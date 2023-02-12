Scott Arfield kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Arfield Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Scott Arfield kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Scott Arfield ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Scott Arfield kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Arfield Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Scott Arfield

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Arfield adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Arfield Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Arfield 1 Kasım 1988 tarihinde Livingston şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Kanada,İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Scott Harry Nathaniel Arfield şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Arfield Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Scott Arfield, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Scott Arfield'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Scott Arfield Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/scottyarf

http://www.instagram.com/scotty.arf/

Scott Arfieldboyu ve yaşı kaç

Scott Arfield Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Scott Arfield isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Scott Arfield Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Arfield futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Falkirk FC

1 Temmuz 2010 yılında Huddersfield

19 Temmuz 2013 yılında Burnley

1 Temmuz 2018 yılında Glasgow Rangers

Scott Arfield kimdir

Scott Arfield Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Arfield şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Murieston United

Scott Arfield Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Scott Arfield nereli

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