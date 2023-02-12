Scott Bain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Bain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Scott Bain kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Scott Bain ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Scott Bain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Bain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Scott Bain

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Bain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Bain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Bain 22 Kasım 1991 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Bain Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Scott Bain, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Scott Bain'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Scott Bain Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ScottBain_

http://www.instagram.com/scottbain_/

Scott Bainboyu ve yaşı kaç

Scott Bain Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Scott Bain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Scott Bain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Bain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2010 yılında Elgin City

1 Kasım 2010 yılında Aberdeen FC U20

1 Temmuz 2011 yılında Alloa Athletic

1 Temmuz 2014 yılında Dundee FC

1 Ocak 2018 yılında Hibernian FC

30 Ocak 2018 yılında Dundee FC

31 Ocak 2018 yılında Celtic

21 Mayıs 2018 yılında Dundee FC

1 Temmuz 2018 yılında Celtic

Scott Bain kimdir

Scott Bain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Bain şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Scott Bain nereli

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