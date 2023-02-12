Scott Bitsindou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Bitsindou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Scott Bitsindou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Scott Bitsindou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Scott Bitsindou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Bitsindou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Scott Bitsindou

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Bitsindou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Bitsindou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Bitsindou 11 Mayıs 1996 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Kongo,Belçika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Romeni Scott Bitsindou şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Bitsindou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSMANAGEMENT yapmaktadır. Scott Bitsindou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Scott Bitsindou'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Scott Bitsindouboyu ve yaşı kaç

Scott Bitsindou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Scott Bitsindou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Scott Bitsindou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Bitsindou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Anderlecht U19

1 Temmuz 2014 yılında Anderlecht U21

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında United Zürich

12 Şubat 2018 yılında Javor-Matis

12 Temmuz 2018 yılında Lommel SK

7 Ağu 2020 yılında KSK Lierse Kem.

1 Temmuz 2022 yılında Livingston FC

29 Eylül 2022 yılında Arbroath

31 Mayıs 2023 yılında Livingston FC

Scott Bitsindou kimdir

Scott Bitsindou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Bitsindou şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RSC Anderlecht (2011-2016)

Scott Bitsindou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U15 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Scott Bitsindou nereli

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