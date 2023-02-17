Scott Brown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Brown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Scott Brown kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Scott Brown ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Scott Brown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Brown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Brown adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Brown Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Brown 25 Kasım 1994 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Scott David Brown şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Brown Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Superior Sports Management yapmaktadır. Scott Brown, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Scott Brown'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Scott Brownboyu ve yaşı kaç

Scott Brown Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Scott Brown isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Scott Brown Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Brown futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2011 yılında Bradford U18

1 Temmuz 2012 yılında Bradford

23 Temmuz 2013 yılında St. Johnstone

20 Ağu 2015 yılında Dumbarton FC

4 Ocak 2016 yılında St. Johnstone

25 Ağu 2016 yılında Peterhead FC

1 Temmuz 2022 yılında Raith Rovers

Scott Brown kimdir

Scott Brown Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Brown şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Clyde FC, Bradford City FC (2011/12)

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Scott Brown nereli

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