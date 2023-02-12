Scott Fox kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Fox Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Scott Fox kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Scott Fox ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Scott Fox kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Fox Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Scott Fox

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Fox adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Fox Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Fox 28 Haziran 1987 tarihinde Bellshill şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Fox Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Scott Fox, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Scott Fox'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Scott Foxboyu ve yaşı kaç

Scott Fox Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Scott Fox isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Scott Fox Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Fox futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Celtic U17

1 Temmuz 2004 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2006 yılında Celtic Glasgow

1 Ağu 2007 yılında East Fife

1 Aralık 2007 yılında Celtic Glasgow

1 Ocak 2008 yılında Ayr United

1 Nisan 2008 yılında Celtic Glasgow

1 Temmuz 2009 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2010 yılında Queen o. t. S.

1 Temmuz 2010 yılında Dundee FC

1 Ekim 2010 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2010 yılında Partick Thistle

1 Temmuz 2015 yılında Ross County

1 Temmuz 2019 yılında Partick Thistle

1 Temmuz 2020 yılında Motherwell FC

17 Mayıs 2021 yılında Morton

22 Mayıs 2021 yılında Motherwell FC

1 Ağu 2022 yılında Queen o. t. S.

24 Kasım 2022 yılında Motherwell FC

22 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2023 yılında Cove Rangers FC

Scott Fox kimdir

Scott Fox Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Fox şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dundee United FC (-2003), Celtic FC (2203-2006)

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Scott Fox nereli

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