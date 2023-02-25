Scott Galloway kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Galloway Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Galloway adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Galloway Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Galloway 10 Nisan 1995 tarihinde Perth şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avustralya,Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Scott Robert Galloway şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Galloway Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Scott Galloway, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Scott Galloway'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Scott Galloway Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Scott Galloway isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Scott Galloway Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Galloway futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Melbourne U21

1 Temmuz 2013 yılında Melbourne

21 Ekim 2016 yılında Central Coast

1 Temmuz 2017 yılında Wellington P.

31 Temmuz 2018 yılında Adelaide United

1 Temmuz 2019 yılında Melbourne City

Scott Galloway Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Galloway şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Scott Galloway Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U23 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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