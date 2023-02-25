Scott Jamieson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Jamieson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Jamieson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Jamieson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Jamieson 13 Ekim 1988 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avustralya,İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Scott Alexander Jamieson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Jamieson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Benchmark Sports yapmaktadır. Scott Jamieson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 2 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Scott Jamieson'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Scott Jamieson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/scott_jamo/

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Scott Jamieson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Scott Jamieson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Scott Jamieson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Jamieson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Adelaide United

1 Temmuz 2010 yılında Sydney FC

1 Temmuz 2012 yılında Perth Glory

1 Temmuz 2015 yılında Western Sydney

11 Ağustos 2016 yılında IFK Göteborg

2 Temmuz 2017 yılında Melbourne City

Scott Jamieson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Jamieson şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Scott Jamieson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya takımında 33 numaralı formasıyla 28 Ocak 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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