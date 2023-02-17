Scott Mcgill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Mcgill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Mcgill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Mcgill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Mcgill 27 Ocak 2002 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Mcgill Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Scott Mcgill, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Scott Mcgill'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Scott Mcgill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Scott Mcgill isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Scott Mcgill Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Mcgill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hearts FC U17

1 Temmuz 2018 yılında Hearts FC U18

1 Temmuz 2020 yılında Hearts FC II

21 Temmuz 2021 yılında Airdrieonians

16 Mayıs 2022 yılında Hearts FC II

1 Temmuz 2022 yılında Heart of Midl.

12 Ağu 2022 yılında Kelty Hearts

12 Ocak 2023 yılında Heart of Midl.

20 Ocak 2023 yılında Raith Rovers

31 Mayıs 2023 yılında Heart of Midl.

1 Temmuz 2023 yılında Kulüpsüz

Scott Mcgill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Mcgill şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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