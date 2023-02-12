Scott Mcmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Mcmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Mcmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Mcmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Mcmann 9 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Mcmann Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Scott Mcmann, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Scott Mcmann'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Scott Mcmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Scott Mcmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Scott Mcmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Mcmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Hamilton A. U20

1 Temmuz 2014 yılında Hamilton Acad.

1 Şubat 2016 yılında Clyde FC

16 Mayıs 2016 yılında Hamilton Acad.

31 Ağu 2021 yılında Dundee United

Scott Mcmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Mcmann şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Hamilton Academical FC (2007-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.