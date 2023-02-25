Scott Neville kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Neville Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Neville adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Neville Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Neville 11 Ocak 1989 tarihinde Devan şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Neville Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Agency 10 yapmaktadır. Scott Neville, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Scott Neville'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Scott Neville Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Scott Neville isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Scott Neville Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Neville futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Newcastle

1 Temmuz 2015 yılında Western Sydney

1 Temmuz 2017 yılında Perth Glory

1 Temmuz 2019 yılında Brisbane Roar

20 Ekim 2020 yılında SC East Bengal

31 Mart 2021 yılında Brisbane Roar

Scott Neville Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Neville şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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