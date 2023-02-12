Scott Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Scott Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Scott Robinson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Scott Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Scott Robinson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Robinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Robinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Robinson 11 Mart 1992 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Robinson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Superior Sports Management yapmaktadır. Scott Robinson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Scott Robinson'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Scott Robinsonboyu ve yaşı kaç

Scott Robinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Scott Robinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Scott Robinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Robinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2006 yılında Hearts FC U17

1 Temmuz 2007 yılında Hearts FC U20

1 Nisan 2008 yılında Heart of Midl.

1 Temmuz 2015 yılında Kilmarnock FC

1 Nisan 2016 yılında Dunfermline A.

1 Temmuz 2016 yılında East Fife

1 Temmuz 2017 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2021 yılında Kilmarnock FC

Scott Robinson kimdir

Scott Robinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Robinson şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Inch Boys Club

Scott Robinson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Scott Robinson nereli

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