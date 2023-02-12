Scott Ross kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Ross Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Ross adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Ross Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Ross 19 Nisan 1991 tarihinde Aberdeen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Ross Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Scott Ross, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 6 Eylül 2017 tarihinde katılmıştır. Scott Ross'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Scott Ross Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Scott Ross isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Scott Ross Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Ross futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Aberdeen FC U20

1 Temmuz 2010 yılında Aberdeen FC

1 Ağu 2010 yılında Peterhead FC

1 Mayıs 2011 yılında Aberdeen FC

1 Temmuz 2011 yılında Peterhead FC

6 Eylül 2017 yılında Cove Rangers FC

Scott Ross Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Ross şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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