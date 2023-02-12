Scott Stewart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Stewart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Stewart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Stewart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Stewart 29 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Stewart Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Scott Stewart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Scott Stewart'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Scott Stewart Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Scott Stewart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Scott Stewart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Stewart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Airdrie U20

1 Temmuz 2014 yılında Airdrieonians

1 Temmuz 2019 yılında Arbroath

Scott Stewart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Stewart şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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