Scott Tanser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Tanser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Tanser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Tanser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Tanser 23 Ekim 1994 tarihinde Blackpool şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Tanser Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Scott Tanser, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Scott Tanser'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Scott Tanser Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Scott Tanser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Scott Tanser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Tanser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AFC Rochdale

27 Ocak 2017 yılında Port Vale

1 Temmuz 2017 yılında St. Johnstone

1 Temmuz 2021 yılında St. Mirren

Scott Tanser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Tanser şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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