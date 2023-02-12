Scott Williamson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Williamson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Williamson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Williamson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Williamson 14 Ekim 2000 tarihinde Fernhill şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Williamson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Deadline Day Soccer Group yapmaktadır. Scott Williamson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Scott Williamson'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Scott Williamson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Scott Williamson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Scott Williamson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Williamson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2022 yılında Queen's Park

1 Şubat 2022 yılında Cambuslang Rangers

16 Mayıs 2022 yılında Queen's Park

Scott Williamson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Williamson şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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