Scott Wootton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Wootton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Scott Wootton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Scott Wootton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Scott Wootton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Wootton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Scott Wootton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Wootton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Wootton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Wootton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Wootton 12 Eylül 1991 tarihinde Birkenhead şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Scott James Wootton şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Wootton Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASC yapmaktadır. Scott Wootton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Scott Wootton'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Scott Wootton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Scott Wootton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Scott Wootton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Wootton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2008 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2010 yılında Man Utd Res.

30 Eylül 2010 yılında Tranmere Rovers

30 Ekim 2010 yılında Man Utd Res.

25 Kasım 2010 yılında Tranmere Rovers

25 Ocak 2011 yılında Man Utd Res.

1 Temmuz 2011 yılında Peterborough

23 Ocak 2012 yılında Man Utd Res.

31 Ocak 2012 yılında Nottm Forest

31 Mayıs 2012 yılında Man Utd Res.

9 Ocak 2013 yılında Peterborough

31 Mayıs 2013 yılında Man Utd U21

20 Ağustos 2013 yılında Leeds

27 Kasım 2014 yılında Rotherham

11 Ocak 2015 yılında Leeds

5 Ağustos 2016 yılında MK Dons

1 Temmuz 2018 yılında Plymouth Argyle

1 Şubat 2021 yılında Wigan

31 Mayıs 2021 yılında Plymouth Argyle

10 Ağustos 2021 yılında FC Morecambe

7 Ocak 2022 yılında Wellington P.

Scott Wootton kimdir

Scott Wootton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Wootton şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tranmere Rovers, Liverpool FC, Manchester United

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Scott Wootton nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
İssa Kallon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssa Kallon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İssa Kallon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssa Kallon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rahmat Akbari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahmat Akbari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rahmat Akbari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahmat Akbari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lei Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lei Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lei Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lei Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taras Gomulka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taras Gomulka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taras Gomulka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taras Gomulka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi