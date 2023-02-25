Scott Wootton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Wootton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Wootton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Wootton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Wootton 12 Eylül 1991 tarihinde Birkenhead şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Scott James Wootton şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Wootton Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASC yapmaktadır. Scott Wootton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Scott Wootton'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Scott Wootton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Scott Wootton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Scott Wootton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Wootton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2008 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2010 yılında Man Utd Res.

30 Eylül 2010 yılında Tranmere Rovers

30 Ekim 2010 yılında Man Utd Res.

25 Kasım 2010 yılında Tranmere Rovers

25 Ocak 2011 yılında Man Utd Res.

1 Temmuz 2011 yılında Peterborough

23 Ocak 2012 yılında Man Utd Res.

31 Ocak 2012 yılında Nottm Forest

31 Mayıs 2012 yılında Man Utd Res.

9 Ocak 2013 yılında Peterborough

31 Mayıs 2013 yılında Man Utd U21

20 Ağustos 2013 yılında Leeds

27 Kasım 2014 yılında Rotherham

11 Ocak 2015 yılında Leeds

5 Ağustos 2016 yılında MK Dons

1 Temmuz 2018 yılında Plymouth Argyle

1 Şubat 2021 yılında Wigan

31 Mayıs 2021 yılında Plymouth Argyle

10 Ağustos 2021 yılında FC Morecambe

7 Ocak 2022 yılında Wellington P.

Scott Wootton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Wootton şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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