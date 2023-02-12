Scott Wright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Wright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Wright adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Wright Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Wright 8 Ağu 1997 tarihinde Balmedie şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Wright Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Scott Wright, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Scott Wright'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Scott Wright Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Scott Wright isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Scott Wright Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Wright futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Aberdeen FC U17

1 Temmuz 2014 yılında Aberdeen FC U20

1 Ocak 2017 yılında Aberdeen FC

31 Ocak 2019 yılında Dundee FC

19 Mayıs 2019 yılında Aberdeen FC

1 Şubat 2021 yılında Glasgow Rangers

Scott Wright Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Wright şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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