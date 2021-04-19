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Scottie Pippen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımlarda oynadı?

NBA ve Chicago Bulls'un efsane isimlerinden Scottie Pippen merak konusu oldu. Peki Scottie Pippen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Scottie Pippen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımlarda oynadı?

NBA ve Chicago Bulls'un efsane isimlerinden Scottie Pippen yaptığı açıklamanın ardından merak edildi. Peki Scottie Pippen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

SCOTTİE PİPPEN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Scottie Maurice Pippen,  25 Eylül 1965'te Hamburg, Arkansas, ABD'de dünyaya geldi.

Scottie Pippen, NBA liginde oynayıp, Chicago Bulls takımı ile 6 kere şampiyon olduktan sonra emekliye ayrılan, Hall of Fame'de ismi bulunan basketbolcudur.

Scottie Pippen doğduğu yer olan Hamburg, Arkansas`da bulunan Central Arkansas Üniversitesi`nde okula başladığında 1.85 m boyundaydı. 4 yıl sonra mezun olduğunda 2.01 m boyundaydı, daha sonra 2.03 m`ye ulaştı.

SCOTTİE PİPPEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1987-1998    Chicago Bulls
1998-1999    Houston Rockets
1999-2003    Portland Trail Blazers
2003-2004    Chicago Bulls
2008    Torpan Pojat
2008    Sundsvall Dragons

Berkem Temizel
Gece Editörü
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