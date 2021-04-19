Scottie Pippen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımlarda oynadı? NBA ve Chicago Bulls'un efsane isimlerinden Scottie Pippen merak konusu oldu. Peki Scottie Pippen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

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NBA ve Chicago Bulls'un efsane isimlerinden Scottie Pippen yaptığı açıklamanın ardından merak edildi. Peki Scottie Pippen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar... SCOTTİE PİPPEN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? Scottie Maurice Pippen, 25 Eylül 1965'te Hamburg, Arkansas, ABD'de dünyaya geldi. Scottie Pippen, NBA liginde oynayıp, Chicago Bulls takımı ile 6 kere şampiyon olduktan sonra emekliye ayrılan, Hall of Fame'de ismi bulunan basketbolcudur. Scottie Pippen doğduğu yer olan Hamburg, Arkansas`da bulunan Central Arkansas Üniversitesi`nde okula başladığında 1.85 m boyundaydı. 4 yıl sonra mezun olduğunda 2.01 m boyundaydı, daha sonra 2.03 m`ye ulaştı. SCOTTİE PİPPEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? 1987-1998 Chicago Bulls

1998-1999 Houston Rockets

1999-2003 Portland Trail Blazers

2003-2004 Chicago Bulls

2008 Torpan Pojat

2008 Sundsvall Dragons Berkem Temizel Gece Editörü Scottie PippenKimdirnbabasketbol