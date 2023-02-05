Scotty Sadzoute kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scotty Sadzoute Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scotty Sadzoute adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scotty Sadzoute Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scotty Sadzoute 29 Nisan 1998 tarihinde Le Port şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Fransa,Madagaskar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scotty Sadzoute Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Management yapmaktadır. Scotty Sadzoute, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Scotty Sadzoute'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Scotty Sadzoute Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/s.sadzoute/

Scotty Sadzoute Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Scotty Sadzoute isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Scotty Sadzoute Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scotty Sadzoute futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında LOSC Lille B

1 Temmuz 2019 yılında LOSC Lille

2 Temmuz 2019 yılında Pau FC

30 Haziran 2020 yılında LOSC Lille

8 Temmuz 2020 yılında Pau FC

30 Haziran 2021 yılında LOSC Lille

7 Temmuz 2021 yılında OH Leuven

31 Ocak 2022 yılında Nîmes Olympique

30 Haziran 2023 yılında OH Leuven

Scotty Sadzoute Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scotty Sadzoute şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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