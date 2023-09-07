SCÜ’de Laparoskopi eğitimi verilmeye başlandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, sağlık alanında gelişmeye devam ediyor. Bu çerçevede üniversite bünyesine Laparoskopi eğitim cihazı hibe edildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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SCÜ’de Laparoskopi eğitimi verilmeye başlandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, sağlık alanında gelişmeye devam ediyor. Bu çerçevede üniversite bünyesine Laparoskopi eğitim cihazı hibe edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesine kattığı cihazlar ile birlikte gelişmeye devam ediyor. Eğitim kalitesini sürekli artırmayı hedefleyen SCÜ, kliniğe kazandırılan Laparoskopi eğitim cihazı ile asistanlara eğitim vermeye başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağlar Yıldız, hastaların tedavilerinde kolaylık sağlayan hastaneye yeni kazandırılan cihaz ile asistanlara verilen eğitim hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Çağlar Yıldız, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Laparoskopi eğitim cihazı kliniğimize hibe olarak kazandırılmıştır. Günümüzde laparoskopik cerrrahi (kapalı ameliyatlar) gün geçtikçe cerrahi uygulamalarda yerini ve önemini artırmaktadır. Cihaz sayesinde ayrıca tedavinin yanı sıra tanı da konmaktadır. Biz de kliniğimizde asistan eğitiminde cihazımızı kullanmaya başlıyoruz. Böylelikle yetiştirdiğimiz asistanlarla hastalarımızın tanı ve tedavisinde başarıyla birlikte hasta memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

SCÜ’de Laparoskopi eğitimi verilmeye başlandı

SCÜ’de Laparoskopi eğitimi verilmeye başlandı

SCÜ’de Laparoskopi eğitimi verilmeye başlandı

SCÜ’de Laparoskopi eğitimi verilmeye başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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