SDG'den Suriye ordusunun "Bize katılın" davetine ret kararı geldi

Suriye'de omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Esad rejiminin "Suriye ordusuna katılın" çağrısını geri çevirdi.

SDG'den yapılan açıklamada, "safların birleştirilmesinin SDG'nin özel statü ve yapısını koruyacak ve tanıyacak bir siyasi anlaşmaya bağlı olduğu" kaydedildi. Açıklamada ayrıca "bu tür bir adımın Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması için sağlam bir mekanizma gerektirdiğine" de değinildi.