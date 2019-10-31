  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. SDG'den Suriye ordusunun "Bize katılın" davetine ret kararı geldi

SDG'den Suriye ordusunun "Bize katılın" davetine ret kararı geldi

Suriye'de omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Esad rejiminin "Suriye ordusuna katılın" çağrısını geri çevirdi.

SDG'den yapılan açıklamada, "safların birleştirilmesinin SDG'nin özel statü ve yapısını koruyacak ve tanıyacak bir siyasi anlaşmaya bağlı olduğu" kaydedildi. Açıklamada ayrıca "bu tür bir adımın Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması için sağlam bir mekanizma gerektirdiğine" de değinildi.

31 Ekim 2019 Perşembe 08:50

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Bağdadi operasyonuna ait görüntüleri ABD tarafından paylaşıldı
Bağdadi operasyonuna ait görüntüleri ABD tarafından paylaşıldı
SDG'den Suriye ordusunun "Bize katılın" davetine ret kararı geldi
SDG'den Suriye ordusunun "Bize katılın" davetine ret kararı geldi
YHT seferlerinde fiyat değişikliğine gidildi
YHT seferlerinde fiyat değişikliğine gidildi
AK Parti'den istifa haberi geldi!
AK Parti'den istifa haberi geldi!
2018 yılında yaşanan Ankara'daki hızlı tren kazasına 15 yıl hapis
2018 yılında yaşanan Ankara'daki hızlı tren kazasına 15 yıl hapis
Mazlum Kobani'yi soran gazeteciye Erdoğan'dan cevap gecikmedi
Mazlum Kobani'yi soran gazeteciye Erdoğan'dan cevap gecikmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'yı sert sözlerle eleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'yı sert sözlerle eleştirdi
Erdoğan'dan Amerika ziyareti ile ilgili sert çıkış: ''İpler geriliyor''
Erdoğan'dan Amerika ziyareti ile ilgili sert çıkış: ''İpler geriliyor''
Şehit düşen arkadaşının haberini sunan spiker gözyaşlarına boğuldu
Şehit düşen arkadaşının haberini sunan spiker gözyaşlarına boğuldu
Erdoğan'dan milletvekillerine Meclis uyarısında bulundu
Erdoğan'dan milletvekillerine Meclis uyarısında bulundu