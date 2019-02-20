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  3. SDÜ, ASELSAN için buzlanmayan yüzey üretecek

SDÜ, ASELSAN için buzlanmayan yüzey üretecek

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile ASELSAN arasında işbirliği protokolü imzalandı.

SDÜ, ASELSAN için buzlanmayan yüzey üretecek

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile ASELSAN arasında işbirliği protokolü imzalandı. Rektörlük makamında gerçekleştirilen törende Süperhidrofobik Alüminyum ve Kompozit Yüzey Geliştirilmesi" başlıklı proje sözleşmesine imza atıldı.

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerim Yapıcı yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan proje kapsamında nanoteknoloji ile üretilmiş kendi kendini temizleyebilme, buzlanmama, anti korozyon ve çevresel koşullara karşı dayanıklılık özelliklerine sahip alüminyum alaşım ve kompozit yüzey geliştirilecek. Projenin tüm aşamaları milli ve yerli olarak tasarlanacak.

SDÜ, ASELSAN için buzlanmayan yüzey üretecek

SDÜ, ASELSAN için buzlanmayan yüzey üretecek

Kaynak: İHA

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