SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı bulvar çalışmalarında mutlu son

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in seçim eminde vaat ettiği "Şehir Merkezi ile SDÜ Doğu ve Batı Kampuslarına 2 Yeni Bulvar" sözünün ilki olan SDÜ Batı Kampusu-Adliye arası tamamlanıyor.

Adliye Kavşağından başlayan ITSO, arkasından geçerek SDÜ Batı Kampusu'na ulaşan bulvarın açılması çalışmaları ile birlikte, bulvarda stabilize, bordür çekimi, kaldırım çalışmaları tamamlanarak, asfalt çalışmaları başlatıldı.

Başdeğirmen: "SDÜ'den çıkan herkes bu yoldan hiç kesintisiz 5 km'lik yolla ulaşmak istediği yere gitmiş olacak"

Kesintisiz bisiklet yolunun da yer alacağı bulvarın asfalt çalışmalarını inceleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, SDÜ Batı Kampusundan, şehre Adliye bölgesinden giriş olan bulvarın asfaltına başladıklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, "Eni 20 metre olan çok önemli bir bulvar. Şehir merkezine girişteki ana arterimizdeki trafiği rahatlatacak olan bir yol. SDÜ Batı kampusundan çıkan bir aracımız Fatih, Zafer, Işıkkent, Batıkent, Hızırbey, Dere, Keçeci Mahallesi bölgesine gitmek istiyorsa bu yoldan hiç kesintisiz 5 km'lik yolla ulaşmak istediği yere gitmiş olacak. İnşallah memleketimizdeki vatandaşlarımız bundan gayet güzel istifade ederler" dedi.

"Gidiş, geliş 10 km'lik bir bisiklet yolu olacak"

Bulvarın sadece yol olarak değil bisiklet yolu olarak da dizayn edileceğini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Burada bisiklet yolu çalışmalarımız da var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla görüşmelerimizi yaptık. Gidiş, geliş 10 km'lik bir bisiklet yolu olacak. Bisiklet kullanan vatandaşlarımız için de bu çok önemli bir konu. Bisiklet kullanıcıları burada pedal basmaya başladığında kesintisiz 5 km gidebileceği bir yol. Yüce Rabbim bu yolu zararsız ziyansız bitirmeyi nasip etsin" şeklinde konuştu.

"Direkt merkeze ulaşan yolumuz yapılıyor"

Başkan Başdeğirmen, bulvar üzerinde 18 uygulamasından dolayı kapalı olan bir bölgenin bulunduğunu ve bununla ilgili de sorunun aşıldığını söyledi.

Başdeğirmen, "O bölgemizde de dün itibariyle anlaşmalarımızı sağladık. Vatandaşlarımızın da gönlünü aldık. Oranın açılması için de bize müsaade ettiler. O yolu da açarak hiçbir sorunla karşılaşılmadan, ayrı yollara girmeden direkt merkeze ulaşan yolumuz yapılıyor. Yaptığımız bu çalışmaların memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum" görüşlerinde bulundu.

Kaynak: İHA