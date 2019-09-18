SDÜ öğrencisinin 3 saniyede taze ve sıcak kahve projesi TEKNOFEST’te

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) davet edilen Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi Alperen Özkan, "3 saniyede taze kahve" projesiyle yarışmalara katıldı.

Özkan: "24 saat boyunca taze ve sıcak kahvemiz hazır"

Teknofest'e giden SDÜ öğrencisi Alperen Özkan, projesi sayesinde 24 saat sıcak kalan termos yaptığını anlattı.

Özkan, faydalı model patenti aldığı projesini hakkında açıklamalarda bulunarak, "Sıradan termoslar sadece suyu sıcak yada soğuk saklamak amacıyla tasarlanmıştır. Kahvenizi evde demleyip çıkmanız gerekmektedir. Haliyle içecek hazırlandıktan sonra hemen tüketilmezse hem hızlı soğur hem de tazeliğini koruyamaz. Fakat Jetermonun kapak kısmında bulunan kuru ve tablet kahve haznesi ile gün içerisinde sabah hazırlamış olduğunuz sıcak suyu ve kahve tozunu günün istediğiniz saatinde küçük bir çevirme hareketi ile 3 saniyede taze ve sıcak kahve içme imkanı sağlamaktadır. Termosun hazır konuma getirilmesi için su haznesine kaynamış suyu ekliyoruz daha sonra üst kısımda bulunan çelik kapağı açarak kuru kahve haznesine toz ya da küçük parçalı tablet kahvemizi ekliyoruz. Kapaklarımızı kapatıp hazır hale getiriyoruz artık 24 saat boyunca taze ve sıcak kahvemiz hazırlanılabilir hale geldi. Gün içerisinde içmek istediğimiz anda kapağın alt kısmında bulunan kabartmalı alandan 2 yönlü çevir kapa hareketini yaparak üst kısımda bulunan toz ya da tablet kahvenin su ile karışmasını sağlıyoruz ve hafifçe çalkalıyoruz saniyeler içerisinde sıcak ve taze kahvemiz hazır".

2017 Nisan ayında projesinin tasarımını yaptığını anlatan Özkan, "2017 Temmuz'da faydalı model patent için başvurdum. İki yılın sonunda faydalı model patenti adıma tescillendi. İki yıl içerisinde yatırımcı ve üretim konusunda girişimlerde bulunduk ve bu yıl projeyi TEKNOFEST 2019 fuarına davet ettiler" dedi.

Kaynak: İHA