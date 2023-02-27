Se Gye Shin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Se Gye Shin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Se Gye Shin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Se Gye Shin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Se Gye Shin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Se Gye Shin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Se Gye Shin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Se Gye Shin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Se Gye Shin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Se Gye Shin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Se Gye Shin 16 Eylül 1990 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 신세계 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Se Gye Shin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Leeco Sports yapmaktadır. Se Gye Shin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Se Gye Shin'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Se Gye Shin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/916nw/

Se Gye Shin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Se Gye Shin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

Se Gye Shin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Se Gye Shin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında SungkyunkwanUni

1 Ocak 2011 yılında Suwon Bluewings

6 Aralık 2016 yılında Sangju Sangmu

4 Eylül 2018 yılında Suwon Bluewings

4 Ocak 2020 yılında Gangwon FC

26 Ocak 2022 yılında Suwon FC

Se Gye Shin kimdir

Se Gye Shin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Se Gye Shin şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yeonmu Middle School (연무중학교, 2003-2004),
Sangil Middle School (상일중학교, 2005),
Seoul Kyungshin High School (서울경신고등학교, 2006-2008),
Sungkyunkwan University (성균관대학교, 2009-2010)

Se Gye Shin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Se Gye Shin nereli

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