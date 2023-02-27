Se Hoon Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Se Hoon Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Se Hoon Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Se Hoon Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Se Hoon Kim 20 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김세훈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Se Hoon Kim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JY Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Se Hoon Kim'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Se Hoon Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Se Hoon Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2020 yılında Incheon Utd U18

1 Ocak 2023 yılında Incheon Utd.

Se Hoon Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Se Hoon Kim şuan Incheon United takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Suji Elementary School (수지초등학교, 2015-2016),Incheon United U15 (인천광성중학교, 2017-2019),Incheon United U18 (인천대건고등학교, 2020-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.