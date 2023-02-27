Se Jong Ju kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Se Jong Ju Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Se Jong Ju kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Se Jong Ju ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Se Jong Ju kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Se Jong Ju Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Se Jong Ju kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Se Jong Ju Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Se Jong Ju adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Se Jong Ju Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Se Jong Ju 30 Ekim 1990 tarihinde Anyang, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 주세종 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Se Jong Ju Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Se Jong Ju, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Se Jong Ju'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Se Jong Ju Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/theking__sejong/

Se Jong Ju Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Se Jong Ju isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Se Jong Ju Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Se Jong Ju futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Nunggok HS

1 Ocak 2009 yılında Konkuk Uni

1 Ocak 2012 yılında Busan IPark

8 Ocak 2016 yılında FC Seoul

4 Ocak 2018 yılında Asan Mugunghwa

6 Eylül 2019 yılında FC Seoul

5 Ocak 2021 yılında Gamba Osaka

14 Temmuz 2022 yılında Daejeon Hana C.

31 Aralık 2022 yılında Gamba Osaka

8 Ocak 2023 yılında Daejeon Hana C.

Se Jong Ju kimdir

Se Jong Ju Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Se Jong Ju şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Baekma Middle School (2003-2005),
Nunggok High School (2006-2008),
Konkuk University (2009-2011)

Se Jong Ju Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 8 numaralı formasıyla 11 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 1 gol atmıştır.

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Se Jong Ju nereli

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