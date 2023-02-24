Sead Dacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sead Dacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sead Dacic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sead Dacic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sead Dacic 10 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sead Dacic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D.M management yapmaktadır. Sead Dacic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 18 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Sead Dacic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sead Dacic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sead Dacic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sead Dacic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sead Dacic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2018 yılında FK Iskra

31 Temmuz 2018 yılında Otrant-Olympic

30 Temmuz 2019 yılında FK Ibar

18 Ağustos 2020 yılında Jedinstvo

Sead Dacic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sead Dacic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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