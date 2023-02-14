Sead Hajrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sead Hajrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sead Hajrovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sead Hajrovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sead Hajrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sead Hajrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sead Hajrovic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sead Hajrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sead Hajrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sead Hajrovic 4 Haziran 1993 tarihinde Brugg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Bosna-Hersek,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sead Hajrović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sead Hajrovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BDreamz yapmaktadır. Sead Hajrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sead Hajrovic'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sead Hajrovicboyu ve yaşı kaç

Sead Hajrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sead Hajrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Sead Hajrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sead Hajrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2011 yılında Arsenal Res.

1 Ocak 2012 yılında Barnet

1 Mayıs 2012 yılında Arsenal Res.

5 Ağu 2013 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2014 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2016 yılında FC Wohlen

1 Temmuz 2018 yılında FC Winterthur

16 Ocak 2020 yılında Viktoria Köln

1 Temmuz 2021 yılında Yverdon Sport

Sead Hajrovic kimdir

Sead Hajrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sead Hajrovic şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Sead Hajrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U15 takımında 5 numaralı formasıyla 15 Nisan 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Sead Hajrovic nereli

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