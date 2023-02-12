Sead Haksabanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sead Haksabanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sead Haksabanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sead Haksabanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sead Haksabanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sead Haksabanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sead Haksabanovic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sead Haksabanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sead Haksabanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sead Haksabanovic 4 Mayıs 1999 tarihinde Hyltebruk şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Karadağ,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sead Hakšabanović / Сеад Хакшабановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sead Haksabanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Sead Haksabanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sead Haksabanovic'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2027 tarihinde bitmektedir.

Sead Haksabanovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/seadhaksabanovic/

Sead Haksabanovicboyu ve yaşı kaç

Sead Haksabanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sead Haksabanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sead Haksabanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sead Haksabanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Halmstads BK

7 Ağu 2017 yılında West Ham

6 Ağu 2018 yılında Málaga CF

16 Ocak 2019 yılında West Ham

17 Ocak 2019 yılında Norrköping

11 Haziran 2020 yılında West Ham

12 Haziran 2020 yılında Norrköping

1 Temmuz 2021 yılında Rubin Kazan

15 Mart 2022 yılında Djurgården

30 Haziran 2022 yılında Rubin Kazan

25 Ağu 2022 yılında Celtic

Sead Haksabanovic kimdir

Sead Haksabanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sead Haksabanovic şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Halmstads BK (2005-2014)

Sead Haksabanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ takımında 17 numaralı formasıyla 10 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Sead Haksabanovic nereli

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