Sead İslamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sead İslamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sead İslamovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sead İslamovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sead İslamovic 24 Eylül 1999 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Сеад Исламовић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sead İslamovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football net yapmaktadır. Sead İslamovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sead İslamovic'nin BATE Borisov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sead İslamovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sead İslamovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sead İslamovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sead İslamovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FK Josanica

1 Ocak 2018 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2019 yılında Radnik

13 Ağustos 2019 yılında Novi Pazar

31 Aralık 2019 yılında Radnik

11 Ocak 2021 yılında Novi Pazar

1 Ocak 2023 yılında BATE Borisov

Sead İslamovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sead İslamovic şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.