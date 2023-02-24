Sead Vrace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sead Vrace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sead Vrace adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sead Vrace Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sead Vrace 26 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Sead Vrače şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sead Vrace Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sead Vrace, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 28 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Sead Vrace'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sead Vrace Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sead Vrace isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sead Vrace Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sead Vrace futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2016 yılında FK Klis

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

28 Şubat 2020 yılında Igman Konjic

Sead Vrace Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sead Vrace şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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