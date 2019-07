Sean Bean Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEAN BEAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 17.Nisan.1959

Sean Bean kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Sean Bean doğum yeri : Sheffield, İngiltere

SEAN BEAN BİYOGRAFİSİ

Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Boromir karakterini canlandırdı.

Sean Bean, 17 Nisan 1959 tarihinde Sheffield, İngiltere’de Rita Tuckwood ve Brian Bean çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Asıl adı Shaun Mark Bean’dır. Oyuncu olmaya karar vermeden önce babasının yanında kaynak dükkanında çalıştı. Lorraine adında bir kız kardeşi vardır. Rotherham College of Arts and Technology okulunda eğitim gördü. Londra’da bulunan Royal Dramatik Academy of Arts’ta (RADA) okulundan1983 yılında mezun oldu.

Tiyatro oyunculuğuna 1986 ve 1988 yılları arasında “Romeo ve Juliet” tiyatro oyununda görev alarak başladı. Tiyatronun yanı sıra reklam filmleri ve dizi ve sinema filmlerinde oynadı.

1992 yılında “Tehlikeli Oyunlar / Patriot Games” adlı sinema filminde Harrison Ford ile birlikte oynarken bir aksiyon sahnesinde gözünün kenarından yaralandı.

Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Boromir karakterini canlandırdı. 2007 yılında “Otostopçu” filminde başrolde oynadı.

Sean Bean, 1995 yılında BAFTA ödülleri törenini sundu.

2011 yılında “Game of Thrones” adlı dizinin birinci sezonunda (Eddard Ned Stark) karakteri olarak Stark Hanesi'nin başı, Kışyarı Lordu ve Kuzey Muhafızı rolünü oynadı.



Evlilikleri :

1.eşi: 1981 yılında Debra James ile evlendi. 1988 yılında boşandı. Lorna (d. 1987) adlı bir kızı var.

2.eşi: 1990 yılında Melanie Hill ile evlendi. 1997 yılında boşandı. Molly (d. 1991) adlı bir kızı var.

3.eşi: 1997 yılında Abigail Cruttenden ile evlendi. 2000 yılında boşandı. Evie Natasha, Fasulye ve Cruttenden adlarında 3 kızı var.

4.eşi: 2008 yılında Georgina Sutcliffe ile evlendi. 2010 yılında boşandı.

2013 yılının yazında oyuncu Ashley Moore ile bir ilişkisi başladı

Ödülleri :

2013 - Kraliyet Televizyon Derneği ödülleri, en iyi aktör ödülü-

2004 - Screen Actors Guild - Kralın Dönüşü

2004 - National Board of Review - Kralın Dönüşü

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Pixels (Sinema Filmi)

2015 - Marslı (Mitch Henderson) (Sinema Filmi)

2015 - Any Day (Vian) (Sinema Filmi)

2014 - Wicked Blood (Frank Stinson) (Sinema Filmi)

2014 - Legends (Martin Odum) (Sinema Filmi)

2014 - Karlar Kraliçesi 2 (Arrog (ses)) (Sinema Filmi)

2014 - Jupiter Yükseliyor (Stinger) (Sinema Filmi)

2014 - Enemy of Man (Macbeth) (Sinema Filmi)

2013 - The 4th Reich (Sinema Filmi)

2012 - Soldiers of Fortune (Dimidov) (Sinema Filmi)

2012 - Sessiz Tepe: Karabasan 3D (Harry Mason) (Sinema Filmi)

2012 - Pan (Smee) (Sinema Filmi)

2012 - Pamuk Prenses'in Maceraları (Kral) (Sinema Filmi)

2012 - Missing (Paul Winstone) (TV Dizisi)

2012 - Hooligan (Narrator) (Sinema Filmi)

2011 - Cleanskin (Ewan) (Sinema Filmi)

2011 - Kahramanlar Çağı (Jones) (Sinema Filmi)

2011 - Game of Thrones (Eddard Ned Stark) (TV Dizisi)

2011 - Ölüm Yarışı 2 (Markus Kane) (Sinema Filmi)

2010 - Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı (Zeus) (Sinema Filmi)

2010 - Kaybedilen Gelecek (Amal) (Sinema Filmi)

2010 - Cash (Pyke Kubic) (Sinema Filmi)

2010 - Black Death (Ulric) (Sinema Filmi)

2009 - Red Riding: 1983 (John Dawson) (Sinema Filmi)

2007 - Otostopçu (John Ryder) (Sinema Filmi)

2007 - Kanunsuzlar (Bryant) (Sinema Filmi)

2007 - Far North (Loki) (Sinema Filmi)

2006 - Sessiz Tepe (Christopher Da Silva) (Sinema Filmi)

2005 - Uçuş Planı (Kaptan Rich) (Sinema Filmi)

2005 - The Dark (James) (Sinema Filmi)

2005 - Tek Başına (Kyle) (Sinema Filmi)

2005 - Ada (Merrick) (Sinema Filmi)

2004 - Onur (Dark (Seslendirme)) (Sinema Filmi)

2004 - Büyük Hazine (Ian Howe) (Sinema Filmi)

2004 - Troy (Odysseus) (Sinema Filmi)

2003 - Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (Boromir) (Sinema Filmi)

2003 - Büyük Boşluk (Cowboy) (Sinema Filmi)

2002 - İsyan (Errol Partridge) (Sinema Filmi)

2002 - Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (Boromir) (Sinema Filmi)

2001 - Yüzüklerin Efendisi:Yüzük Kardeşliği (Boromir) (Sinema Filmi)

2001 - Sakın Konuşma (Patrick Koster ) (Sinema Filmi)

2000 - Şehir Haydutları (Jason Locke) (Sinema Filmi)

1998 - Ronin (Spence) (Sinema Filmi)

1997 - Anna Karenina (Alexei Kirillovich Vronsky ) (Sinema Filmi)

1996 - Sharpe's Siege (Major Richard Sharpe) (TV Filmi)

1995 - Sharpe's Sword (Sharpe) (TV Dizisi)

1995 - James Bond Altın Göz (Alec Trevelyan) (Sinema Filmi)

1994 - Siyah İnci (Farmer Grey) (Sinema Filmi)

1994 - Shopping ( Venning) (Sinema Filmi)

1993 - Lady Chatterley (Mellors) (Sinema Filmi)

1992 - Tehlikeli Oyunlar (Sean Miller) (Sinema Filmi)

1990 - The Field (Tadgh McCabe) (Sinema Filmi)

1989 - Savaşa Ağıt (Alman Asker) (Sinema Filmi)

1988 - Troubles (Capt. Bolton) (TV Filmi)

1988 - Fırtınalı Pazartesi (Brendan) (Sinema Filmi)

1986 - Caravaggio (Ranuccio) (Sinema Filmi)

1984 - The Bill (Horace Clark) (TV Dizisi)

1984 - Beyaz Uçuş ( Hooker) (Sinema Filmi)