Sean Goss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Goss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sean Goss kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sean Goss ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sean Goss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Goss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sean Goss

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Goss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Goss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Goss 1 Ekim 1995 tarihinde Wegberg şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sean Richard Goss şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Goss Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sean Goss, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 26 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Sean Goss'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Sean Goss Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SeanGoss

http://www.instagram.com/seangoss_/

Sean Gossboyu ve yaşı kaç

Sean Goss Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sean Goss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Sean Goss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Goss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2012 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2014 yılında Man Utd U21

28 Ocak 2017 yılında QPR

3 Ocak 2018 yılında Glasgow Rangers

14 Mayıs 2018 yılında QPR

31 Ocak 2019 yılında St. Johnstone

31 Mayıs 2019 yılında QPR

16 Ağu 2019 yılında Shrewsbury

26 Ağu 2021 yılında Motherwell FC

Sean Goss kimdir

Sean Goss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Goss şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Exeter City (2010-2012), Manchester United (2012-2017)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sean Goss nereli

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