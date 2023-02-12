Sean Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Kelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Kelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Kelly 1 Kasım 1993 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Kelly Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sean Kelly, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sean Kelly'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Sean Kelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sean Kelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sean Kelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Kelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında St. Mirren FC U20

1 Temmuz 2012 yılında St. Mirren

17 Ağu 2012 yılında East Stirlingshire FC

1 Kasım 2012 yılında St. Mirren

1 Ağu 2016 yılında AFC Wimbledon

1 Temmuz 2017 yılında Ross County

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

28 Ekim 2020 yılında Falkirk FC

21 Temmuz 2021 yılında Livingston FC

Sean Kelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Kelly şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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