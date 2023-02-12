Sean Mcginty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Mcginty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sean Mcginty kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sean Mcginty ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sean Mcginty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Mcginty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sean Mcginty

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Mcginty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Mcginty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Mcginty 11 Ağu 1993 tarihinde Maidstone şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen İrlanda,İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Mcginty Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Superior Sports Management yapmaktadır. Sean Mcginty, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sean Mcginty'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Sean Mcgintyboyu ve yaşı kaç

Sean Mcginty Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sean Mcginty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Sean Mcginty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Mcginty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2011 yılında Man Utd Res.

27 Şubat 2012 yılında FC Morecambe

12 Mart 2012 yılında Man Utd Res.

17 Temmuz 2012 yılında Oxford United

14 Eylül 2012 yılında Man Utd U21

6 Kasım 2012 yılında Carlisle United

5 Ocak 2013 yılında Man Utd U21

28 Mart 2013 yılında Tranmere Rovers

31 Mayıs 2013 yılında Man Utd U21

1 Temmuz 2013 yılında Sheff Utd

10 Ocak 2014 yılında Northampton

5 Şubat 2014 yılında Sheff Utd

27 Mart 2014 yılında AFC Rochdale

31 Mayıs 2014 yılında Sheff Utd

1 Temmuz 2014 yılında AFC Rochdale

20 Şubat 2015 yılında Aldershot

31 Mayıs 2015 yılında AFC Rochdale

1 Temmuz 2015 yılında Aldershot

1 Temmuz 2016 yılında Torquay

1 Temmuz 2018 yılında Partick Thistle

28 Ocak 2020 yılında Morton

1 Temmuz 2021 yılında Ayr United

Sean Mcginty kimdir

Sean Mcginty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Mcginty şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Charlton Athletic, Manchester United

Sean Mcginty Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U21 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Sean Mcginty nereli

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