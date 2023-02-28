Sean Melvin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Melvin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Melvin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Melvin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Melvin 9 Temmuz 1994 tarihinde Victoria, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Melvin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Invest UK ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Ottawa futbol takımında oynamaktadır. Atlético Ottawa takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sean Melvin'nin Atlético Ottawa ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sean Melvin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Melvin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sean Melvin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Melvin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında UNC Wilmington

1 Mayıs 2013 yılında Whitecaps U23

1 Ağustos 2013 yılında UNC Wilmington

1 Mayıs 2015 yılında Calgary

1 Ağustos 2015 yılında UNC Wilmington

19 Şubat 2016 yılında Whitecaps FC 2

7 Aralık 2017 yılında Fresno

2 Nisan 2018 yılında Vancouver

6 Ocak 2020 yılında Switchbacks FC

4 Şubat 2022 yılında Atl. Ottawa

Sean Melvin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Melvin şuan Atlético Ottawa takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.