Sean Sabetkar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Sabetkar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Sabetkar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Sabetkar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Sabetkar 28 Nisan 1995 tarihinde Sollentuna şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsveç,İran uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sean Behnam Sabetkar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Sabetkar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sean Sabetkar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 16 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Sean Sabetkar'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sean Sabetkar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sean Sabetkar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sean Sabetkar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Sabetkar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Karlbergs BK

26 Ocak 2017 yılında Sollentuna FK

1 Ocak 2019 yılında Västerås SK

16 Mart 2021 yılında Degerfors

Sean Sabetkar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Sabetkar şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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