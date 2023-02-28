Sean Young kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Young Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Young adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Young Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Young 20 Nisan 2001 tarihinde Victoria, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Young Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOVERA Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pacific FC futbol takımında oynamaktadır. Pacific FC takımına 23 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Sean Young'nin Pacific FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Sean Young Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/seann_young

Sean Young Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Young isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sean Young Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Young futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2020 yılında Pacific FC

Sean Young Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Young şuan Pacific FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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