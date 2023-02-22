Seanan Clucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seanan Clucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seanan Clucas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seanan Clucas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seanan Clucas 8 Kasım 1992 tarihinde Dungannon şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Martin Seanan Clucas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seanan Clucas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seanan Clucas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 27 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Seanan Clucas'nin Glentoran FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seanan Clucas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seanan Clucas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seanan Clucas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seanan Clucas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Preston U18

1 Temmuz 2011 yılında Preston

1 Mart 2012 yılında Burton Albion

1 Mayıs 2012 yılında Preston

5 Temmuz 2012 yılında Bristol Rovers

15 Ağustos 2014 yılında Linfield

24 Şubat 2015 yılında Derry City

15 Temmuz 2015 yılında ara verdi

1 Temmuz 2016 yılında Dungannon

27 Ocak 2020 yılında Glentoran

Seanan Clucas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seanan Clucas şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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