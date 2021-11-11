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Şeb ne demek, TDK'ya göre Şeb kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şeb kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şeb ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şeb nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şeb kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şeb ne demek, TDK'ya göre Şeb kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şeb ne demek? Şeb TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şeb kelimesi. Peki şeb ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şeb nedir, şeb kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ŞEB NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şeb kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Şeb kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre şeb kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gece

ŞEB KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ruzuşeb

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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