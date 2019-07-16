Sebahattin Öztürk Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEBAHATTİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1962

Sebahattin Öztürk kaç yaşında :

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Meslek : Bürokrat, Bakan

Sebahattin Öztürk doğum yeri : Çaykara, Trabzon

SEBAHATTİN ÖZTÜRK BİYOGRAFİSİ

7 Mart 2015 tarihi itibariyle İçişleri Bakanı olarak atanmıştır.

Sebahattin Öztürk, 1962 yılında Trabzon, Çaykara’da doğmuştur. İlkokulu Köyünde, Ortaokulu o zamanlar Nahiye Merkezi olan Dernekpazarı Ortaokulunda tamamladı. 1975 Yılında Trabzon Erkek Öğretmen Lisesini yatılı olarak kazandı, 1980 yılında mezun oldu.

1982 Yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne girdi, 1986 yılında mezun oldu. 1987 Yılında açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak 19 Haziran 1987 tarihinde Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. İngiltere, Brighton’da yabancı dil eğitimini aldı. 1990 yılında Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirip Kaymakam olarak atandı.

1990 – 1992 yıllarında Gümüşhane, Torul kaymakamlığı yaptı. 18 Nisan 1998 – 21 Mayıs 2003 tarihleri arasında Adana, İmamoğlu ilçesinde Kaymakamlık yaptı. 2003 yılında Manisa, Akhisar Kaymakamlığına atandı.

Bursa - Osmangazi Kaymakamı olarak görev yapmakta iken 19 Kasım 2007 tarih ve 2007/12859 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Niğde Valiliğine atandı. Yaklaşık 2 yıl Niğde Valiliği görevini yürüten Sebahattin Öztürk 04 Ekim 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2009/15479 Sayılı Kararnamesiyle Niğde'den Erzurum Valiliği görevine atandı.

Erzurum da 3,5 yıldan fazla görev yapan Sebahattin Öztürk, 09 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 2013/4699 Sayılı Kararnamesi ile Antalya Valiliği görevine atandı.

Sebahattin Öztürk, Nihan Öztürk ile evlidir ve bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.

15 Eylül 2014 tarih ve 6780 sayılı Kararname ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.

Sebahattin Öztürk, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan seçimler nedeniyle, seçim yasası gereği istifa eden İçişleri Bakanı Efkan Ala’dan boşalan makama; 7 Mart 2015 tarihi itibariyle İçişleri Bakanı olarak atandı. 28 Ağustos 2015 tarihine kadar bu görevde kaldı.



28 Ağustos 2015 itibariyle geçici seçim hükümetinde İçişleri Bakanı olarak yerine Selami Altınok atandı.

Sebahattin Öztürk, Aralık 2015 tarihinde İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.