Sebas Moyano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebas Moyano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebas Moyano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebas Moyano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebas Moyano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebas Moyano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebas Moyano

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebas Moyano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebas Moyano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebas Moyano 23 Mart 1997 tarihinde Villanueva del Duque şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Sebastián Moyano Jiménez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebas Moyano Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IGdreamsfootball yapmaktadır. Sebas Moyano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 30 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sebas Moyano'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebas Moyanoboyu ve yaşı kaç

Sebas Moyano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebas Moyano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebas Moyano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebas Moyano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Córdoba CF B

9 Temmuz 2018 yılında Córdoba CF

31 Ocak 2019 yılında V. Mestalla

30 Haziran 2019 yılında Córdoba CF

30 Ocak 2020 yılında CD Lugo

31 Ocak 2020 yılında V. Mestalla

30 Haziran 2020 yılında CD Lugo

12 Kasım 2020 yılında CD Ebro

30 Haziran 2021 yılında CD Lugo

Sebas Moyano kimdir

Sebas Moyano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebas Moyano şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sebas Moyano nereli

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