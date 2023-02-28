Sebastian Agachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Agachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Agachi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Agachi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Agachi 25 Eylül 2000 tarihinde Chișinãu şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Iulian Agachi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Agachi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Agachi'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Agachi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_a.sebastian_/

Sebastian Agachi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Agachi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Agachi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Agachi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Aninoasa

30 Haziran 2019 yılında Academia Hagi

1 Temmuz 2019 yılında FC Arges

13 Ağustos 2020 yılında Academia Hagi

14 Ağustos 2020 yılında FC Farul 1920

30 Haziran 2021 yılında FC Viitorul

9 Temmuz 2021 yılında FC Bălți

22 Temmuz 2022 yılında Dacia Buiucani

7 Şubat 2023 yılında Zimbru Chisinau

Sebastian Agachi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Agachi şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Agachi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U21 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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