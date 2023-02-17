Sebastian Aigner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Aigner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Aigner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Aigner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Aigner 3 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Aigner Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global 11 yapmaktadır. Sebastian Aigner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Aigner'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Aigner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Aigner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Aigner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Aigner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2019 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2021 yılında SCR Altach

Sebastian Aigner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Aigner şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Aigner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Red Bull Salzburg (09/2009-)

Avusturya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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