Sebastian Amasifuen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Amasifuen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Amasifuen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Amasifuen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Amasifuen 6 Haziran 2004 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Sebastián Amasifuén de Paz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Amasifuen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Amasifuen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Amasifuen'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Amasifuen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amasifuen_sebastian/

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http://www.facebook.com/josesebastian.amasifuendepaz

Sebastian Amasifuen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Amasifuen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Amasifuen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Amasifuen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Alianza Lima II

1 Ocak 2023 yılında Alianza Lima

Sebastian Amasifuen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Amasifuen şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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