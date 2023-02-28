Sebastian Arce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Arce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Arce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Arce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Arce 21 Ocak 2000 tarihinde Coronel Bogado şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Teodoro Sebastián Arce Villaverde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Arce Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aztk Sports yapmaktadır. Sebastian Arce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Arce'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Arce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Arce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Arce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Arce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Olimpia U23

1 Ocak 2020 yılında Olimpia

1 Ocak 2021 yılında Gen. Caballero

31 Aralık 2021 yılında Olimpia

1 Temmuz 2022 yılında Gen. Caballero

Sebastian Arce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Arce şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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